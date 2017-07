В США умер создатель "Ночи живых мертвецов"

На 78-м году жизни скончался знаменитый режиссер Джордж Ромеро. Долгое время он боролся с раком легких, передает НТВ.ru.

Дата прощания с кинодеятелем будет объявлена позднее. Ромеро запомнился зрителям как создатель популярного зомби-хоррора "Ночь живых мертвецов".

RIP George Romero, the man behind the modern zombie pic.twitter.com/HRAu6k0kRq