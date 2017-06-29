Опубликованы фотографии трупа главаря "ИГ"

В Сети появились подтверждения ликвидации руководителя запрещенной в России террористической группировки "Исламское государства" Абу Бакра аль-Багдади. Снимки, на которых запечатлен его труп, опубликовала иранская телерадиовещательная корпорация ИРИББ
Напомним, аль-Багдади был убит в результате бомбардировки ВКС России. Вместе с ним от удара авиации погибли порядка 300 боевиков, передает ТАСС.
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