Опубликованы фотографии трупа главаря "ИГ"

В Сети появились подтверждения ликвидации руководителя запрещенной в России террористической группировки "Исламское государства" Абу Бакра аль-Багдади. Снимки, на которых запечатлен его труп, опубликовала иранская телерадиовещательная корпорация ИРИББ

Напомним, аль-Багдади был убит в результате бомбардировки ВКС России. Вместе с ним от удара авиации погибли порядка 300 боевиков, передает ТАСС.