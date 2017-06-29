В Москве преступники на Infiniti открыли стрельбу

Днем 29 июня в Донском районе Москвы неизвестные обстреляли автомобиль из травматического оружия. Преступники вели огонь из салона Infiniti, а потом скрылись в неизвестном направлении.
Информации о пострадавших нет. Злоумышленников разыскивает полиция, передает агентство городских новостей "Москва".
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