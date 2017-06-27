Депутат открыл стрельбу из ружья по людям

Депутат с сыном работали на арендованном поле, перекрыв проезд техникой. Когда парламентария попросили освободить дорогу, тот схватил ружье и начал стрелять.

Депутат Верховной рады VII созыва Старооржицкого сельского совета Згуровского района Киевской области работал в поле вместе с сыном. Когда 54-летнего народного избранника попросили освободить проезд, он открыл огонь из гладкоствольного ружья.

Двое мужчин, которые хотели проехать через поле, получили огнестрельные ранения. О выходке парламентария сообщила прокуратура Киевской области, почему-то вместо пресс-службы используя лояльную к украинским пользователям социальную сеть Facebook.

Прокурор области Дмитрий Чибисов объявил депутату о "подозрении". Парламентарию инкриминируют часть четвертую 296-й статьи Уголовного кодекса Украины: "Хулиганство". Именно так на Украине сейчас квалифицируется стрельба из ружья по людям. В случае признания парламентария виновным суд может назначить ему лишение свободы на срок от двух до семи лет. Это, конечно, если дело не будет переквалифицировано на другую, менее тяжелую статью УК.





В настоящее время следствие принимает решение о мере пресечения в отношении депутата. Идет расследование.