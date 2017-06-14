Смерть Илоны Новоселовой Кинотавр-2017 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Число погибших при стрельбе в Сан-Франциско возросло до четырех

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В отделении курьерской компании UPS в Сан-Франциско произошла стрельба. По последним данным ее жертвами стали по меньшей мере четыре человека, передает РИА Новости. По другим данным число жертв достигло пяти человек, среди которых сам преступник. Подробности произошедшего устанавливаются. 

14 июня 2017, 21:44

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