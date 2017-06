В Сан-Франциско стрелок открыл огонь по прохожим

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по прохожим в Сан-Франциско, передает Russia Today. Сообщается о двух погибших и пяти пострадавших.

BREAKING: Two bodies at 17th and San Bruno, reports that UPS employee went on shooting spree in SF pic.twitter.com/flXof2UYPl