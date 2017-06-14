В Сан-Франциско стрелок открыл огонь по прохожим

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по прохожим в Сан-Франциско, передает Russia Today. Сообщается о двух погибших и пяти пострадавших.
BREAKING: Two bodies at 17th and San Bruno, reports that UPS employee went on shooting spree in SF pic.twitter.com/flXof2UYPl— Evan Sernoffsky (@EvanSernoffsky) 14 июня 2017 г.
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