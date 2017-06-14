Свидетели заявили о похищении девочки в Москве

На Ереванской улице на юге Москвы злоумышленники насильно посадили девочку в машину и увезли, передает "РЕН ТВ" со ссылкой на очевидцев произошедшего. Сообщается, что в городе объявлен план "Перехват", разыскивается иномарка белого цвета. обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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