Свидетели заявили о похищении девочки в Москве

На Ереванской улице на юге Москвы злоумышленники насильно посадили девочку в машину и увезли, передает "РЕН ТВ" со ссылкой на очевидцев произошедшего. Сообщается, что в городе объявлен план "Перехват", разыскивается иномарка белого цвета. обстоятельства произошедшего устанавливаются.