В Москве пассажир метро вытащил девушку из-под колес поезда

На станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена молодая женщина прыгнула на пути перед прибывающим поездом, передает Life.ru. Машинист применил экстренное торможение. Этим воспользовался один из пассажиров, который спустился вниз и вытащил девушку буквально из-под колес.