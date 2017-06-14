Соратника Трампа обстреляли из автомата под Вашингтоном

Неподалеку от Вашингтона злоумышленник открыл огонь по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, передает РИА Новости. Сообщается, что было сделано порядка 50-100 выстрелов. Огонь вели из автоматического оружия. Отметим, Республиканская партия подверглась широкой критике в США после того, как выдвинутый ей кандидат – Дональд Трамп – одержал победу на президентских выборах. Связан этот факт с покушением или нет, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.