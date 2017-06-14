В Турции прогремел взрыв

В Анкаре на одном из предприятий прогремел взрыв. ЧП случилось в районе Остим на северо-западе турецкой столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой Anadolu.

По предварительным данным, один человек погиб, трое получили ранения. После взрыва начался сильный пожар.

На месте происшествия работают спасатели и врачи. Предположительно, взорвался баллон с газом.