В Турции прогремел взрыв

В Анкаре на одном из предприятий прогремел взрыв. ЧП случилось в районе Остим на северо-западе турецкой столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой Anadolu.
По предварительным данным, один человек погиб, трое получили ранения. После взрыва начался сильный пожар.
На месте происшествия работают спасатели и врачи. Предположительно, взорвался баллон с газом.
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