Пьяную беременную женщину вытащили из Москвы-реки

В районе Строгинской поймы в Москве-реке едва не утонула женщина. Спасатели вовремя заметили ее и вытащили из воды, передает телеканал "360".
Установлено, что в момент ЧП жительница столицы была нетрезва. По предварительным данным, пострадавшая беременна и находится на седьмом месяце.
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