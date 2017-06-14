Пьяную беременную женщину вытащили из Москвы-реки

В районе Строгинской поймы в Москве-реке едва не утонула женщина. Спасатели вовремя заметили ее и вытащили из воды, передает телеканал "360".

Установлено, что в момент ЧП жительница столицы была нетрезва. По предварительным данным, пострадавшая беременна и находится на седьмом месяце.