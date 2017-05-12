Между Россией и США случился военный инцидент в День Победы

Американские военные сообщили об инциденте в воздушном пространстве над Черным морем. По данным СМИ, российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии менее семи метров от патрульного противолодочного американского самолета P-8A Poseidon.

Инцидент произошел 9 мая 2017 года, передает NBC. Представитель Военно-морских сил США Памела Кунзи сообщила, что во время сближения с российским истребителем американский P-8A Poseidon патрулировал территорию международного воздушного пространства.

Пресс-секретарь ВМС США оценила действия пилотов как "безопасные и профессиональные", однако она назвала сближение на расстояние 6,1 метра "чрезвычайно близким". Памела Кунзи отметила, что в аналогичных ситуациях маневры более крупных воздушных судов неоднократно признавали "небезопасными и непрофессиональными" и при более дальних дистанциях между самолетами.

Памела Кунзи добавила, что в подобных обстоятельствах при оценке "безопасности и профессиональности" действий пилота учитывается не только расстояние между самолетами. Она пояснила, что среди основных критериев – скорость движения воздушного судна, высота полета и уровень видимости.

Напомним, в апреле 2017 года американские военные сообщили, что российские бомбардировщики четыре дня подряд патрулировали международное воздушное пространство в районе Аляски. При этом никаких нарушений выявлено не было. В мае ВВС США вновь заметили над Аляской два самолета Ту-95 в сопровождении истребителей Су-35. Американцы тут же подняли на перехват свои военные самолеты.