В Бангкоке обнаружен мертвым россиянин

Недалеко от торгового центра Thaniya Plaza в Бангкоке сотрудники полиции обнаружили тело нашего соотечественника с травмами, характерными для падения с высоты. При нем был только мобильный телефон, поэтому стражи порядка обратились за помощью в посольство России в Таиланде.

"Достаточно быстро удалось выяснить личные данные россиянина", – цитирует "Газета.ru" заведующего консульским отделом дипломатического представительства Владимира Соснова. Погибшим оказался 26-летний Максим Непомнящий. По информации местных СМИ, он долгое время жил в Таиланде и работал учителем.