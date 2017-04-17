При пожаре в московском храме пострадали дети

В храме Илии Пророка на Ильинке в центре Москвы из-за возгорания кабеля и обшивки в электрощите в ночь на 17 апреля произошел пожар. Площадь возгорания превысила пять квадратных метров, передает сетевое издание m24.ru.

В столичном управлении МЧС сообщили, что из храма были эвакуированы шесть человек. Пострадали четверо детей – они госпитализированы.