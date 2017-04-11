В ночь на 11 апреля на Владимирской улице в центре Киева прогремел мощный взрыв, заявили в сообществе dtp.kiev.ua в соцсети Facebook. Ударной волной выбило окно вместе с частью фасада, осколки разлетелись на 25 метров. Поврежден автомобиль Renault – у него выбито заднее стекло и помята крыша.

Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, речь идет о взрыве газового баллона.