В ночь на 11 апреля на Владимирской улице в центре Киева прогремел мощный взрыв, заявили в сообществе dtp.kiev.ua в соцсети Facebook. Ударной волной выбило окно вместе с частью фасада, осколки разлетелись на 25 метров. Поврежден автомобиль Renault – у него выбито заднее стекло и помята крыша.
Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, речь идет о взрыве газового баллона.
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