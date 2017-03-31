Ограбление со стрельбой произошло в центре Москвы

Вечером 21 марта в полицию поступило сообщение от очевидцев о вооруженном ограблении на Старомарьинском шоссе в центре Москвы. По словам свидетеля произошедшего, граждане попытались остановить налетчиков, после чего те открыли огонь, передает РИА Новости. По данным портала Life.ru, нападавших было пятеро и им удалось похитить сумку, в которой было порядка трех миллионов рублей. Скроылись злоумышленники на автомобиле ВАЗ. В городе был объявлен план "Перехват". Брошенная машина была найдена неподалеку от места преступления. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.