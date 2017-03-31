Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи
Вместо того, чтобы спасти свою горничную, она хладнокровно продолжала снимать видео. В итоге девушка сорвалась вниз и упала на крышу первого этажа. К счастью, она осталась жива – ее госпитализировали. О ее самочувствии не сообщается. Теперь адвокат потерпевшей собирается подать жалобу в прокуратуру на работодательницу, которая ничего не сделала для спасения жительницы Эфиопии.
#سقوط_خادمة_وتصويرها— تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) 30 марта 2017 г.
الحمدلله عاشت الخادمة .. وماتت "إنسانية" مصورتها !! pic.twitter.com/nizxrgWYgf
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