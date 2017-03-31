В Москве эвакуирован торговый центр

В одном из туалетов торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы был обнаружен подозрительный предмет. Специалисты провели эвакуацию объекта. "Работает саперная служба", – цитирует "Газета.ru" представителя экстренных служб города. Сообщается, что из ТРЦ вывели свыше двух тысяч человек.
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