Извращенец приставал к ребенку в метро Москвы

В полицию Москвы обратилась жительница столицы. Она рассказала, что утром 30 марта в вагоне поезда на Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена мужчина предложил ее 14-летнему сыну деньги в обмен на интимную связь, а после начал приставать к ребенку, передает РЕН ТВ. По факту произошедшего проводится проверка.