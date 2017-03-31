В московском метро мужчина домогался 14-летнего мальчика

В столице 14-летний мальчик стал жертвой сексуальных домогательств. Инцидент произошел, когда подросток ехал в метро. По его словам, к нему вплотную подошел неизвестный мужчина и начал прикасаться к интимным местам, передает Life.ru.

Испугавшись, подросток сразу отстранился от мужчины и ушел в другой конец вагона. Но извращенец не успокоился и последовал за ним, чтобы передать записку. "Там было написано, что я могу заработать денег, если соглашусь заняться с ним сексом", – рассказал пострадавший.

Ребенок вышел из поезда, а когда вернулся домой, рассказал о случившемся родителям. Они позвонили в полицию. В настоящее время полицейские ищут извращенца.