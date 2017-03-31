Названа причина нападения на замдиректора "Укрспирта"

В Киеве неизвестные напали на замдиректора "Укрспирта" Игоря Ильчишина. В результате инцидента он получил огнестрельные ранения в области спины и был госпитализирован, передает газета "Аргументы и Факты".

В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным Life.ru, покушение на Игоря Ильчишина было совершено в связи с его профессиональной деятельностью.