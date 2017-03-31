На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим

В столице 54-летний мужчина открыл стрельбу из пистолета по прохожим. Инцидент произошел на Медынской улице, передает сетевое издание m24.ru.

При задержании злоумышленник направил на сотрудников правоохранительных органов пистолет и попытался выстрелить, но произошла осечка. Правонарушитель доставлен в отдел полиции.