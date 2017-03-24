В центре Москвы у 16-летней девушки украли 144 тысячи

В столице из сумки 16-летней девушки пропал конверт с 2,5 тысячи долларов (144 тысячи рублей). Об инциденте заявила сама пострадавшая, рассказав, что пропажу обнаружила накануне. Однако где и при каких обстоятельствах украли деньги, пояснить не смогла, передает агентство "Москва".

По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.