В центре Москвы у 16-летней девушки украли 144 тысячи

В столице из сумки 16-летней девушки пропал конверт с 2,5 тысячи долларов (144 тысячи рублей). Об инциденте заявила сама пострадавшая, рассказав, что пропажу обнаружила накануне. Однако где и при каких обстоятельствах украли деньги, пояснить не смогла, передает агентство "Москва".
По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Похоже, коварные планы украинских властей оказались под угрозой
Оперная дива считает жестокие слова родительницы "запредельными"
Власти Украины сообщили о том, что дата переговоров президентов до сих пор не назначена
Лицо передачи "Доброе утро" дала откровенное интервью