Из Москвы-реки у Кремлевской набережной выловили труп мужчины

В центре столицы, в районе Кремлевской набережной, из реки был извлечен труп мужчины, передает "Газета.ru". Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
По факту случившегося проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.
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