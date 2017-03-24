На северо‑востоке Москвы ребенка сняли с льдины в водоеме

В столице спасли ребенка, оказавшегося на льдине посередине пруда. Мальчика унесло на 25 метров от берега, передает сетевое издание m24.ru.

Инцидент произошел в проезде Нансена. Первыми к месту ЧП прибыли сотрудники пожарной части №73. Они сняли ребенка с льдины и передали его спасателям. Пострадавшего уже осмотрели врачи.