В Москве при пожаре в многоэтажке спасли шесть человек

На западе столицы произошел пожар в одной из многоэтажек. Горели личные вещи в квартире, расположенной на 11-м этаже, пишет "Газета.ru".
При тушении пожара сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе ребенка. Всех их осмотрят врачи. К настоящему времени возгорание ликвидировано.
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