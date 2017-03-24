В Москве при пожаре в многоэтажке спасли шесть человек

На западе столицы произошел пожар в одной из многоэтажек. Горели личные вещи в квартире, расположенной на 11-м этаже, пишет "Газета.ru".

При тушении пожара сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе ребенка. Всех их осмотрят врачи. К настоящему времени возгорание ликвидировано.