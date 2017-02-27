Заяц с ножом набросился на водителя автобуса в Москве

В Москве в ночь на 27 февраля подвергся нападению водитель автобуса, следовавшего по маршруту №21. На него набросился пассажир, который пытался проехать без билета.

Преступник нанес водителю ножевой удар в грудную клетку. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу, сообщает телеканал "360". По факту происшествия проводится проверка.