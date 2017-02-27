На юге Москвы загорелась школа

На юге Москвы в одном из помещений школы №2001 произошло возгорание. По предварительным данным, пожар случился на лестничной клетке.

Из горящего здания были эвакуированы порядка 700 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы. Пожар был ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал.