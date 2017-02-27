На северо-западе Москвы произошел смертельный пожар

На северо-западе столицы в ночь на 27 февраля произошел крупный пожар. Сотрудникам МЧС удалось вытащить из горящей квартиры трех человек.
Двое пострадавших скончались в машине скорой помощи, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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