Ученый выжил после падения в жерло вулкана

Чтобы исследовать действующий вулкан Масая 60-летний аргентинский вулканолог Родольфо Альварес прибыл в Никарагуа. На месте он нанял 25-летнего проводника, с которым они вместе начали спускаться в жерло вулкана. Их веревка оборвалась, после чего мужчины рухнули вниз. За ними отправился отряд спасателей, который нашел мужчин страдающих от обезвоживания из-за высоких температур, однако живых и в хорошем состоянии, передает Independent. Последнее крупное извержение Масая произошло в 1772 году. Однако в 2001 году кратер вулкана взорвался, разбросав обломки горной породы в радиусе 500 метров. Один человек был ранен.