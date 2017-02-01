По Москве разгуливает серийный маньяк

В Москве разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении жестоких убийств. Предположительно, он расправляется с жертвами с помощью кухонного ножа.

Сотрудники Следственного комитета уже около полугода не могут поймать мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летней москвички, которое произошло в сентябре прошлого года на Хамовническом Валу, передает Life.ru. Расследуя гибель Анастасии Селивановой, которой перерезали горло кухонным ножом, правоохранители пришли к выводу, что у преступника явно "набита" рука.

Предположительно, подозреваемый может быть причастен к целой серии аналогичных преступлений. При этом внешние приметы маньяка и район, в котором он ищет жертв, не уточняются. Оказалось, что маньяк попал в объектив сразу нескольких камер видеонаблюдения. Опубликованные в Сети кадры позволяют оставить портрет подозреваемого.

Напомним, одним из самых жестоких серийных убийц считается житель Ангарска Михаил Попов, известный в СМИ как "ангарский маньяк". Преступник уже осужден за 22 убийства на пожизненный срок.

Однако совсем недавно Попов признался еще в 60 эпизодах. Таким образом, на его счету могут быть 82 невинные жертвы.

Это означает, что преступник побил страшный рекорд Андрея Чикатило, чье имя давно стало нарицательным. По последним данным, Попов не раскаялся в содеянном и считает, что женщины, которых он убил, сами в этом виноваты.