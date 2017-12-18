В московском метро произошел сбой

В столичной подземке вечером 18 декабря произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Арбатско-Покровская линия. Были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром", – отметили сотрудники московского метро. Очевидцы в социальных сетях пишут, что на рельсах на станции Славянский бульвар был обнаружен труп. Подробности случившегося устанавливаются.

