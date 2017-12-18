В Москве отправили за решетку Элвиса Пресли

Гагаринский районный суд Москвы вынес вердикт по делу о мошенничестве, главным подозреваемым по которому проходил 29-летний гражданин Республики Гана Элвис Пресли Барима. Тезку легендарного певца отправили за решетку на год: он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Злоумышленник украл у студентов одного из столичных медицинских вузов порядка 463 тысяч рублей. Этими деньгами преступник решил оплатить свое обучение, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
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