Гагаринский районный суд Москвы вынес вердикт по делу о мошенничестве, главным подозреваемым по которому проходил 29-летний гражданин Республики Гана Элвис Пресли Барима. Тезку легендарного певца отправили за решетку на год: он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Злоумышленник украл у студентов одного из столичных медицинских вузов порядка 463 тысяч рублей. Этими деньгами преступник решил оплатить свое обучение, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.