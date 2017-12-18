Полицейский бросился под поезд метро и спас пассажира

Московский полицейский прыгнул на рельсы перед прибывающим поездом, чтобы спасти человека. Поступок сержанта не остался незамеченным, его наградили медалью "За смелость".

Инцидент произошел на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Сержант Алексей Шарапов заметил мужчину, который шел по платформе неуверенным шагом – и вдруг упал на рельсы. Полицейский, не раздумывая, прыгнул за ним.

"Когда поезд прибыл, из него вышел пассажир шаткой походкой. Когда состав отъехал, пассажир начал шататься у края платформы. Он упал на пути перед поездом. У меня не было времени на раздумья – бросился за ним", – сказал Алексей Шарапов.

Сотрудники метрополитена также не растерялись и подали сигнал. Машинист применил экстренное торможение, у полицейского было время, чтобы отвести мужчину в тоннель, на безопасное расстояние. Пострадавшим оказался 28-летний житель Ульяновской области.

Решительный поступок молодого служителя закона по достоинству оценили в МВД. Глава ведомства Владимир Колокольцев принял решение наградить Шарапова медалью "За смелость во имя спасения", передает Life.ru.