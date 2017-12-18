Менеджера строительной фирмы обстреляли возле ресторана в Москве

У входа в ресторан на улице Неверовского на западе Москвы между двумя компаниями граждан произошел конфликт. Один из его участников достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавший – менеджер строительной компании – был доставлен в НИИ имени Склифосовского с огнестрельными ранениями кисти и бедра, передает "Газета.ru". Подозреваемый скрылся с места преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".