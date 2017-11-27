Жительница Подмосковья застрелила безработного мужа

В городском округе Ивантеевка Московской области женщина застрелила 40-летнего безработного мужа. Это произошло в ходе ссоры между супругами, перед этим они распивали спиртные напитки, передает "360".

Подозреваемая задержана. С места происшествия полиция изъяла предмет, похожий на обрез охотничьего гладкоствольного ружья. Возбуждено уголовное дело.

