Женщину-полицейского жестоко избили в подъезде дома на востоке Москвы

В столице 49-летний мужчина напал на сотрудницу полиции. Женщине-капитану, работающей инспектором по делам несовершеннолетних, потребовалась медицинская помощь. У нее диагностировали сотрясение мозга, ушибы лица и локтя, передает RT.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Салтыковской. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.