В центре Москвы из банка пропали пять миллионов долларов

В одном из отделений банка "Европейский стандарт" в центре столицы произошла кража. Из хранилища похитили пять миллионов долларов.

"Каких-либо повреждений хранилище не имеет, что указывает на причастность и хищению материально ответственных лиц банка", – сообщили в полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".

