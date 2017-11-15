Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях

В США 29-летняя Мириам Ребоделло обвиняется в жестоком обращении с шестилетним сыном. Женщина положила его руку на горящую печь в качестве наказания.

В суде американка заявила, что не считает себя плохой матерью. По ее словам, мальчик вышел из-под контроля – он бил одноклассников, о чем рассказали учителя.

Мириам сообщила, что не могла спокойно смотреть, как ее ребенок растет "преступником", поэтому пришлось пойти на крайние меры. Обвиняемая подчеркнула, что другие виды наказания уже были неэффективными, передает New York Post.

"Мой сын настолько строптивый... Все дошло до того, что он начал убивать животных! Что мне было делать? Сидеть дома сложа руки?" – обратилась к суду Ребоделло. Женщина опасалась, что рано или поздно сын окажется в тюрьме, если она не будет достаточно строгой.

Мириам выпустили на свободу под залог. А непослушный мальчик в ближайшее время будет помещен в приемную семью.

Ранее жестокое преступление произошло в городе Атланта (штат Джорджия, США). Там 24-летнюю многодетную мать с расстройством психики обвинили в убийстве двух сыновей. Садистка поместила мальчиков, которым был год и два года, в духовку и зажарила.

По словам правоохранителей, американка позвонила отцу детей и показала в видеочате их тела. Мужчина немедленно обратился в полицию.