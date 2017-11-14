В Москве задержали начальника УВД по Центральному округу

В Москве вечером 14 ноября был задержан руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу генерал-майор Александр Букач. Следственные действия связаны с преступлениями, которые были совершены в Санкт-Петербурге.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Ранее появилась информация, что Букач подал в отставку, передает агентство городских новостей "Москва".

В МВД опровергают сообщения о задержании. В пресс-службе столичного управления ведомства заявили, что Букач находится в отпуске.