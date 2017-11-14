В Москве раскрыли ячейку из 69 террористов

Представители Федеральной службы безопасности отчитались о задержании членов террористической ячейки. 69 боевиков были арестованы в Москве и Подмосковье.

Сторонники запрещенной на территории России экстремистской организации "Таблиги Джамаат" были задержаны в ходе совместной спецоперации ФСБ и МВД. "В ходе проведенных мероприятий задержаны 69 участников экстремистского объединения, в том числе его руководители", – сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. "В ходе обысков изъяты средства связи, экстремистская литература, а также электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности экстремистского объединения", – говорится в сообщении.

По информации Пятого канала, законспирированной ячейкой руководили выходцы из Центральной Азии. По словам представителей ФСБ, среди членов группировки были и граждане России. Как сообщает "Российская газета", кроме мужчин, в экстремистском объединении были и женщины. Следственный комитет России уже возбудил уголовные дела в отношении всех задержанных.

Пресс-служба ведомства опубликовала видео штурма одной из конспиративных квартир экстремистов. Судя по кадрам ролика, преступники жили в обычных московских домах. В убежищах членов ячейки были только матрасы на полу и шкафы с религиозной литературой экстремистского характера.

Движение "Таблиги Джамаат" было образовано в 1926 году неподалеку от индийского Дели. Несмотря на явную экстремистскую направленность, руководители позиционируют "Таблиги Джамаат" как организацию проповедников ислама. Члены группировки обвинялись в причастности к совершению терактов во Франции, Индии, Узбекистане, в укрывательстве и пособничестве террористам.

В 2009 году "Таблиги Джамаат" в России признали экстремистской организацией. Верховный суд посчитал, что ее деятельность угрожает территориальной целостности страны, межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе.