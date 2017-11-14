У подмосковной больницы из Porsche выбросили зарезанного мужчину

Возле больницы в подмосковном Наро‐Фоминске водитель Porsche вытащил из машины мужчину с ножевыми ранениями и оставил умирать. Прежде чем скрыться, автомобилист сообщил о пострадавшем медикам, передает "360".

По данным РЕН ТВ, врачи не смогли спасти раненого – он скончался. Правоохранители нашли автомобиль со следами крови в багажнике. Обстоятельства ЧП устанавливаются.