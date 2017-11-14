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У подмосковной больницы из Porsche выбросили зарезанного мужчину

прочитано 1770 раз

Возле больницы в подмосковном Наро‐Фоминске водитель Porsche вытащил из машины мужчину с ножевыми ранениями и оставил умирать. Прежде чем скрыться, автомобилист сообщил о пострадавшем медикам, передает "360".

По данным РЕН ТВ, врачи не смогли спасти раненого – он скончался. Правоохранители нашли автомобиль со следами крови в багажнике. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

14 ноября 2017, 09:31

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