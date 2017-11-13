Стюардесса в Китае выпала из самолета
Инцидент произошел в международном аэропорту Чженчжоу. Стюардесса местной авиакомпании грузила на борт контейнеры с питанием для пассажиров. Она провалилась в узкую щель между трапом и фюзеляжем лайнера, когда в очередной раз шла к самолету с тяжелой ношей, сообщает The Daily Mail.
Судя по кадрам, девушке удалось руками ухватиться за край трапа, но долго так провисеть она не смогла. В итоге бортпроводница упала приблизительно с трехметровой высоты и получила компрессионный перелом позвоночника. Она была госпитализирована и экстренно прооперирована.
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