Стюардесса в Китае выпала из самолета

Китайская бортпроводница выпала из самолета и сломала позвоночник. Кадры ЧП попали в Сеть.

Инцидент произошел в международном аэропорту Чженчжоу. Стюардесса местной авиакомпании грузила на борт контейнеры с питанием для пассажиров. Она провалилась в узкую щель между трапом и фюзеляжем лайнера, когда в очередной раз шла к самолету с тяжелой ношей, сообщает The Daily Mail.

Судя по кадрам, девушке удалось руками ухватиться за край трапа, но долго так провисеть она не смогла. В итоге бортпроводница упала приблизительно с трехметровой высоты и получила компрессионный перелом позвоночника. Она была госпитализирована и экстренно прооперирована.