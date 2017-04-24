Звезда "Интернов" стала жертвой дерзкого нападения

Актрису ограбили прямо в ее машине. Обстоятельства происшествия сейчас уточняются.

Актриса сериала "Интерны" и "Счастливы вместе" Софья Игнатова стала жертвой нападения. Злоумышленники ограбили артистку, когда она, находясь за рулем своей машины, остановилась на светофоре на Профсоюзной улице. Тогда преступник, разбив боковое стекло ее автомобиля, выхватил из салона сумку с документами и деньгами.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, обстоятельства этого ЧП на юго-западе столицы сейчас уточняются. Пока не сообщается и сумма ущерба. Но дерзость и наглость этого преступления удивила даже бывалых стражей правопорядка. Все произошло в считаные секунды, актриса даже не успела выбежать из машины.

Софья, напомним, дебютировала в кино 2005 году эпизодической ролью в картине "Умножающий печаль". Первая большая роль – в сериале "Волчица", далее была не менее крупная роль в сериале "Сердцу не прикажешь". Кроме работы в кино, Софья Игнатова поет, а с 2006 по 2008 годы вела ток-шоу "Медицина" на телеканале "Столица", после чего была одной из ведущих информационного шоу на телеканале НТВ "Анатомия дня".