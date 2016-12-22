Девушку Баскова дерзко ограбили

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У певицы Софьи Кальчевой, известной как "девушка Николая Баскова", украли оригинальную сумку Chanel. Как сообщает портал Life.ru, инцидент произошел на Новорижском шоссе. Софья припарковалась, чтобы зайти в магазин. Когда она вернулась, то обнаружила, что стекло в автомобиле разбито, а из салона ее элитного Mercedes украли сумку.
Аксессуар, по уверению певицы, стоит 200 тысяч рублей. Кроме того, в сумке было 55 тысяч рублем наличными. Слава богу, документы Кальчева хранила в другом месте. Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего и пытаются найти грабителей.
Софи очень переживает из-за этой истории. С подобной дерзостью она столкнулась впервые. Разумеется, и подумать не могла, что возле дорогого магазина на трассе, ведущей в богатые подмосковные дачные поселки, такое может случиться.
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