В Мексике застрелили Сталина

В Мексике погиб мэр города Парачо в штате Мичоакан Сталин Санчес Гонсалес. Градоначальника застрелили неизвестные, передает "Газета.ру".

"Мои искренние соболезнования родным и друзьям главы администрации Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром", – губернатор штата Сильвано Ауреолес в своем микроблоге в Twitter.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. За расследованием следит губернатор штата.