В Мексике застрелили Сталина

В Мексике погиб мэр города Парачо в штате Мичоакан Сталин Санчес Гонсалес. Градоначальника застрелили неизвестные, передает "Газета.ру".
"Мои искренние соболезнования родным и друзьям главы администрации Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром", – губернатор штата Сильвано Ауреолес в своем микроблоге в Twitter.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются. За расследованием следит губернатор штата.
Женщину обнаружили за много километров от дома
Новобрачная поделилась фото и видео со свадьбы
Артистку стало трудно узнать
Девушка снимает интимные видео ради поездки в Дубай