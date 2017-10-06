Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
Как только шасси Airbus коснулись земли, многотонный лайнер закрутило прямо на посадочной полосе. Пилотам все же удалось стабилизировать самолет и благополучно сбросить скорость.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как самолет, выполняющий рейс Дубай – Дюссельдорф, ровно заходит на посадку, но у самой земли попадает под поток бокового ветра. При контакте с взлетно-посадочной полосой лайнер подпрыгивает и начинает двигаться зигзагом.
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