Названа причина крушения пассажирского автобуса в Подмосковье
Жертвами ДТП стали шесть человек, еще 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как сообщила руководитель пресс-службы МВД по региону Татьяна Петрова, трагедия произошла из-за непогоды.
"На 3-м километре автодороги "Обход города Коломны" в связи с неблагоприятными погодными условиями рейсовый автобус MAN, ехавший по маршруту Москва – Озеры, опрокинулся в левый по ходу движения кювет", – цитирует РИА Новости Петрову.
В свою очередь в МЧС по Московской области заявили, что пассажирский автобус слетел с трассы из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщает RT.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Ситуацию с опрокинувшимся автобусом взял на личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает "Газета.ru".
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