Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье

В Московской области, недалеко от города Коломна, опрокинулся рейсовый автобус. В салоне находились 39 человек, передает RT.

В результате ДТП погибли пять человек, более десяти получили травмы, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, водитель не рассчитал скорость на мокрой дороге и не вписался в поворот.