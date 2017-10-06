Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье

В Московской области, недалеко от города Коломна, опрокинулся рейсовый автобус. В салоне находились 39 человек, передает RT.
В результате ДТП погибли пять человек, более десяти получили травмы, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, водитель не рассчитал скорость на мокрой дороге и не вписался в поворот.
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