Мособлдуму эвакуировали из-за угрозы взрыва

Днем 6 октября была эвакуирована Московская областная дума. Неизвестные сообщили о минировании здания, пишет газета "Известия" со ссылкой на РИА Новости.
Территорию регионального парламента осматривают сотрудники правоохранительных органов. Как писали Dni.Ru, из-за звонков телефонных террористов в столице эвакуировали порядка 30 зданий.
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