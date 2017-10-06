Мособлдуму эвакуировали из-за угрозы взрыва

Днем 6 октября была эвакуирована Московская областная дума. Неизвестные сообщили о минировании здания, пишет газета "Известия" со ссылкой на РИА Новости.

Территорию регионального парламента осматривают сотрудники правоохранительных органов. Как писали Dni.Ru, из-за звонков телефонных террористов в столице эвакуировали порядка 30 зданий.